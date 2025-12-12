В Подмосковье состоялся итоговый областной форум «Управдом»

Более 300 жилищных активистов Московской области приняли участие в ежегодном форуме «Управдом». В повестке — актуальные вопросы развития отрасли жилищно-коммунального и городского хозяйства, подведение итогов года и определение векторов дальнейшей работы. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

С приветственным словом к участникам обратились Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная и Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

«В этом году мы совместно провели большую работу по модернизации отрасти ЖКХ. Эффективно зарекомендовал себя проект по рейтингу управляющих организаций. Сегодня система помогает муниципальным образованиям принимать решения о смене УО более рационально. Важно также отметить преимущества электронного голосования собственников: 40% жилищного фонда Московской области уже перешли на электронный формат. В числе новых проектов, которые планируем масштабировать уже в ближайшее время — установка ОДПУ в многоквартирных домах. Цель — упростить процесс сбора данных о потребляемых ресурсах. Совместную работу по всем направлениям будем усиливать. Достигнутые результаты говорят о том, что мы идем в правильном направлении», — отметил Владислав Мурашов.

Поблагодарил за добросовестный труд, вручил награды и выступил с докладом, посвященным подготовке жилого фонда к зиме, ремонту подъездов и контролю за проведением земляных работ министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

«Мы тесно работаем с нашими председателями на территориях. Результаты говорят сами за себя. Большую поддержку Ассоциация оказала при подготовке домов к зиме. Совместно мы осмотрели более 53 тыс. МКД. По итогам проверок своевременно удалось устранить все выявленные недочеты и без нарушений войти в отопительный период. Программа по ремонту подъездов — еще один важный вектор работы. В этом году уже отремонтировано 94% от запланированного объема. В следующем году планируем расширять программу и включить в нее более 3 000 подъездов», — сообщил Игорь Даниленко.

В рамках мероприятия прошло торжественное награждение победителей конкурса «Лучший председатель МКД» в трех номинациях.

«В рамках работы форума мы отметили коллег, которые по итогам работы в 2025 году показали лучшие практики управления МКД. Самое главное в нашей работе — это открытий диалог с жителями, прежде всего, первых лиц отрасли, которые традиционно присутствуют на мероприятиях. Сегодня хочу всем пожелать не сбавлять обороты, работать на пользу жителей нашего Подмосковья, и, конечно же, всем нам новых побед и достижений», — сказала председатель ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.

В формате «открытого диалога» все желающие смогли озвучить свои вопросы, идеи и пожелания для наиболее эффективного решения вопросов сферы ЖКХ в будущем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.