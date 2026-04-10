В Подмосковье собственникам нежилых помещений напомнили об оплате капремонта

Собственники нежилых помещений в многоквартирных домах Подмосковья обязаны оплачивать взносы на капитальный ремонт после включения дома в региональную программу. Начисления производит Единый расчетный центр по поручению фонда капремонта, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Обязанность по уплате взносов распространяется на всех владельцев помещений в многоквартирных домах — квартир, машино-мест, кладовок и офисов. Требование начинает действовать после включения дома в региональную программу капитального ремонта. Исключение составляют только ветхие и аварийные здания, подлежащие сносу или реконструкции.

Начисления формирует Единый расчетный центр Московской области по поручению регионального фонда капитального ремонта. Владельцы квартир получают единый платежный документ, в который включены услуги ЖКУ и взнос на капремонт. В квитанциях для нежилых помещений дополнительно могут указываться услуги управляющей организации, электроснабжение и обслуживание шлагбаума.

Если у собственника парковочного места или кладовки отсутствует почтовый ящик, квитанции могут не доставляться, однако начисления продолжаются и формируется задолженность. Долг по взносам на капитальный ремонт не списывается в досудебном порядке даже при истечении срока исковой давности. Информацию о начислениях можно получить в установленном порядке через профильные сервисы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.