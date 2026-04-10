В Подмосковье разъяснили правила спецсчета капремонта

Жителям Подмосковья напомнили, как работает специальный счет для капитального ремонта многоквартирного дома и на что можно направлять накопленные средства. Деньги разрешено использовать только по целевому назначению и при наличии утвержденных документов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специальный счет для капитального ремонта — это банковский счет, на котором накапливаются средства собственников конкретного дома. Жильцы могут самостоятельно управлять этими средствами и контролировать проведение работ, однако расходование денег строго регламентировано законом.

Средства со спецсчета направляют исключительно на капитальный ремонт. В перечень входят ремонт крыши, фасада, фундамента и подвала, замена или ремонт лифтов и лифтовых шахт, а также обновление внутридомовых инженерных систем — электроснабжения, отопления, водо-, газоснабжения и канализации. В Подмосковье дополнительно можно установить общедомовые приборы учета, демонтировать мусоропровод и обустроить колясочную.

Все операции по счету контролирует банк. Для перевода средств необходимо предоставить протокол общего собрания собственников, договор с подрядчиком и акт приемки выполненных работ. Если в назначении платежа указаны работы, не входящие в утвержденный перечень, например установка шлагбаума, банк откажет в проведении операции, а жилищная инспекция вправе аннулировать такое решение.

При нецелевом использовании средств жилищная инспекция или прокуратура проводят проверку. Суд может обязать вернуть деньги на спецсчет, а председателя совета дома или управляющую компанию — привлечь к ответственности. Кроме того, собственникам придется заново накапливать средства, что приведет к переносу сроков ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.