В Подмосковье разъяснили порядок оплаты счетов без комиссии

Единый расчетный центр Московской области напомнил жителям региона о способах оплаты коммунальных счетов без комиссии и порядке ее возврата для льготников. При оплате картой в личном кабинете МосОблЕИРЦ провайдер может взимать комиссию, которую отдельные категории граждан вправе вернуть, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В расчетном центре пояснили, что перечень граждан, освобожденных от уплаты комиссии при расчетах за ЖКУ, утвержден распоряжением правительства РФ от 27 апреля 2024 года № 1059-р. К льготным категориям относятся пенсионеры, инвалиды, ветераны, члены многодетных семей и семей погибших участников ВОВ и боевых действий.

Чтобы вернуть удержанную комиссию, необходимо направить обращение через личный кабинет и указать реквизиты счета для перечисления средств. К заявлению нужно приложить фото паспорта, удостоверения пенсионера, ветерана или многодетной семьи либо справки об инвалидности, а также квитанцию об оплате.

Если платеж был совершен через SberPay, за возвратом комиссии следует обратиться в Сбербанк или банк ВБРР. При оплате в отделении банка или через банковское приложение заявление подается в ту кредитную организацию, где проводилась операция.

Специалисты также напомнили, что в личном кабинете МосОблЕИРЦ можно оплатить счета без комиссии через Систему быстрых платежей. Для этого нужно выбрать «Оплатить», затем «Перейти к оплате» и нажать «Оплатить СБП».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.