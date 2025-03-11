В Подмосковье рассказали о планах по модернизации системы водоснабжения

Сегодня отмечается Всемирный день водопровода — праздник сантехников и водопроводчиков, учрежденный в 2010 году. В Подмосковье каждый житель в среднем использует 135 литров воды в день. Чтобы обеспечить каждого человека чистым ресурсом в регионе функционирует огромная сеть труб — общей протяженностью больше 75 тыс. км. На специальных станциях водоподготовки воду очищают и делают безопасной для питья, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

За последние 10 лет министерство ЖКХ Московской области улучшило жизнь 2,5 миллионов жителей, обновив 565 объектов водоснабжения в 48 городах и районах области.

В планах на 2025–2028 гг:

построить 134 новые станции забора воды;

обновить 132 участка водопроводных труб;

ввести в работу 8 новых скважин;

установить 40 современных станций очистки;

создать 16 новых систем водоснабжения;

проложить 14 новых водоводов.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области с 2024 по 2027 год планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.