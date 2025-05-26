В Подмосковье расширили парк техники для обслуживания магистральных электросетей

Филиал ПАО «Россети МР» — МЭС центра расширили парк спецтехники для обслуживания магистральных электросетей. В распоряжение энергетиков поступило свыше 170 машин, которые будут использоваться для проведения восстановительных работ, ремонта и модернизации объектов электросетевого хозяйства. Парк спецтехники филиала увеличился почти на 15% — до более чем 1,3 тыс. единиц. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Приобретены тракторы, бульдозеры, погрузчики, в том числе для работы в труднодоступной и заболоченной местности. Для линейного персонала закуплены автогидроподъемники, бригадные легковые и грузовые автомобили. Вся техника произведена в России.

МЭС центра отвечает за эксплуатацию объектов магистрального сетевого комплекса большинства субъектов ЦФО, в том числе Московской области, а также работает на северо-западе и юге России. Всего в зоне ответственности находятся энергообъекты в 19 регионах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.