В Подмосковье проверили укомплектованность бригад по ремонту детских площадок
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На территории Московской области коммунальные службы ежедневно выполняют работы по ремонту элементов детских площадок. Для этого задействованы специализированные газели. Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в рамках весеннего рейда проверили укомплектованность бригад профильными специалистами и наличие инвентаря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В состав бригады входят — мастер, монтажник, плотник, сварщик.
Газели должны быть оборудованы инструментами, а также запасными частями и малыми архитектурными формами.
В ТОП лучших муниципалитетов по соответствию необходимым критериям вошли:
- Королев;
- Богородский;
- Серебряные Пруды;
- Дмитровский.
В случае обнаружения неисправностей элементов на детских площадках жители могут обратиться в территориальный отдел министерства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.
«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.