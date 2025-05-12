Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:59

В Подмосковье проверили укомплектованность бригад по ремонту детских площадок

На территории Московской области коммунальные службы ежедневно выполняют работы по ремонту элементов детских площадок. Для этого задействованы специализированные газели. Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в рамках весеннего рейда проверили укомплектованность бригад профильными специалистами и наличие инвентаря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В состав бригады входят — мастер, монтажник, плотник, сварщик.

Газели должны быть оборудованы инструментами, а также запасными частями и малыми архитектурными формами.

В ТОП лучших муниципалитетов по соответствию необходимым критериям вошли:

Королев;

Богородский;

Серебряные Пруды;

Дмитровский.

В случае обнаружения неисправностей элементов на детских площадках жители могут обратиться в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.