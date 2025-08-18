В Подмосковье проведут 150 мероприятий в сфере водоснабжения в 2025 году

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев рассказал о реализации в регионе госпрограммы по водоснабжению и водоотведению на текущий год. Специалисты проведут 150 мероприятий в данной сфере.

«99 мероприятий будет по водоснабжению, 51 мероприятие — по водоотведению. Больше всего мероприятий будет сделано в Истре, Можайске, Дмитрове, Одинцове и Солнечногорске», — сказа министр в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Также он добавил, что инспекторы осмотрели муниципалитеты с наибольшим количеством технологических инцидентов за прошлый отопительный период. Там запланированы мероприятия по замене задвижек, насосов, капремонту коллекторов и т. д.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом без исключения муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.