В Подмосковье прошло обучение раздельному сбору отходов на «Дне добрых дел»

В городских округах Люберцы и Солнечногорск прошла общеобластная акция «День добрых дел». Она стала новым витком проекта «Доброе дело», который подмосковные школьники придумали в 2022 году, а губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал полезную идею, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Региональные операторы «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «ЭкоПромСервис» организовали на мероприятии площадки, где обучали правилам разделения отходов.

Участники игр «ЭкоКорнХол» и «ЭкоТеннис» должны были не только метко попасть в цель, но и правильно определить, какой вид отходов указан на мешочке и мяче — вторсырье или неперерабатываемый материал, и в бак какого цвета его нужно отправить.

В Центральном парке культуры и отдыха в Люберцах участники мероприятия разместили на деревьях домики и кормушки для алтайских белок, установили специальный экопункт с кормом для животных и птиц, собрали и раскрасили «Лавочки дружбы», высадили деревья, приняли участие в экологических мастер-классах.

В МБОУ СОШ № 2 в Солнечногорске творческая мастерская наполнила день яркими красками, где каждый класс создал свой уникальный скворечник.

Региональные операторы Группы ЭкоЛайн регулярно участвуют в городских и областных мероприятиях экологической направленности и реализуют большую экообразовательную программу, направленную на сокращение потребления и повышение экологической грамотности населения. Сообщить о своем желании стать ее участником можно через официальные аккаунты региональных операторов «ЭкоПромСервис» и «ЭкоЛайн-Воскресенск» в социальных сетях или по электронной почте: rsoactiv@ec-line.ru.

С каждым годом жители Подмосковья все активнее включаются в тему раздельного сбора. Региональные операторы создали необходимую для этого инфраструктуру: контейнеры для сухих и смешанных отходов есть в каждом городском дворе и сельских населенных пунктах с обустроенными контейнерными площадками. С момента старта программы наполняемость и качество отходов в синих контейнерах заметно улучшились, а это значит, что все больше ресурсов перерабатывается, а объемы захоронения уверенно снижаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.