В Подмосковье программа газификации 2024 г выполнена на 104%

В Подмосковье в 2024 году должны были газифицировать 41,1 тыс. жителей, но по факту газ получили уже 42,8 тыс. жителей. Таким образом, план выполнен на 104%, сообщил глава «Мособлгаза» Игорь Баранов.

«Работаем по двум направлениям. Первое — губернаторская программа новой газификации, по которой газ приходит в населенные пункты, где его раньше не было. В этом году дополнительно газифицировали еще 10 тыс. жителей», — сказал Баранов на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Второе направление — президентский проект социальной газификации, где газ доводят в ранее газифицированные населенные пункты. Сейчас это осуществляется в проактивном режиме. В этом году по президентской программе было догазифицировано 33 тыс. жителей.

Баранов добавил, что президентский проект в Подмосковье продолжает пользоваться спросом. Было заключено 131 тыс. договоров, из них 118 тыс. (90%) уже исполнено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что догазификация и электроснабжение имеют принципиально важное значение.

«„То, как стабильно, как надежно электроснабжение и по мощности, и по потреблению, так и по газу, — все это имеет принципиально важное значение“, — сказал Воробьев.