В Подмосковье продолжается реконструкция дворов

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В Дзержинском укладывают новый асфальт в дворовых территориях

В Дзержинском Московской области приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на пяти дворовых территориях, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Проверили ход работ глава городского округа Андроник Пак и начальник отдела по благоустройству, озеленению и экологии Никита Иванов.

«Покрытие меняется на проезжей части, на тротуарах, также мы не могли оставить без внимания въезд к дошкольному учреждению, — сообщил Пак.

Также здесь обновят лавочки, урны и ограждения. Управляющим компаниям уже даны соответствующие поручения.