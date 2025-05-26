В Подмосковье продолжается реализация программы модернизации теплоснабжения

В Московской области по поручению губернатора региона А. Ю. Воробьева продолжается реализация самой масштабной в России программы модернизации теплоснабжающего хозяйства. После завершения отопительного сезона в Подмосковье стартовали плановые отключения горячего водоснабжения для ежегодной профилактики и подготовки к следующему осенне-зимнему периоду, а вместе с ними — самая интенсивная фаза работ по модернизации. Всего в 2025 году запланировано строительство, реконструкция и ремонт около 600 объектов теплоснабжения на общую сумму порядка 50 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«В этом году мы выполняем беспрецедентный объем работ — строим, ремонтируем и реконструирует около 200 источников теплоснабжения (котельных, центральных тепловых пунктов, блочно-модульных котельных, теплогенерирующих уст ановок) и 450 км тепловых сетей. Эти мероприятия позволят значительно сократить износ коммунальной инфраструктуры и повысить качество подачи тепла и горячей воды для 4 миллионов жителей Подмосковья», — заявил министр энергетики региона Сергей Воропанов.

Госпрограмма Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы», в рамках которой выполняются работы по модернизации, охватывает практически все муниципалитеты. В числе лидеров по объему финансирования — Солнечногорск, Одинцовский, Подольск, Кашира и Дмитровский округа. Наибольшее количество котельных модернизируют: в Наро-Фоминском — 12 котельных, Шатуре — 11 котельных, Щелково — 10 котельных, Одинцовском — 10 котельных + БМК и Егорьевске — 7 котельных, а самые масштабные работы замене теплосетей проводят в Зарайске — 58 км, Солнечногорске — почти 50 км, Одинцовском — 41 км, Подольске — 23 км и Серебряных Прудах — 20 км.

Программа модернизации теплоснабжения продолжится и в последующие годы. Так, уже запланировано 242 мероприятия со сроком реализации в 2026 году, включая свыше 170 источников тепла и 100 км теплосетей. Цифры могут меняться в связи с корректировкой программы.

Приоритет областного Правительства — значительно повысить надежность системы теплоснабжения региона, обеспечив жителей качественным стабильным отоплением и горячим водоснабжением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.