В Подмосковье предложили масштабировать цифровые счетчики в ЖКХ

Перспективы цифровизации жилищно-коммунального хозяйства обсудили 25 марта на форуме «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» в Подмосковье. Участники предложили расширить применение интеллектуальных приборов учета и создать региональную защищенную сеть передачи данных, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Форум организовало правительство Московской области при поддержке министерства строительства и ЖКХ РФ. На секции «Технологический суверенитет: от слов к делу» эксперты представили примеры внедрения интеллектуальных приборов учета российского производства, работы сетей связи на отечественных протоколах и применения искусственного интеллекта в отрасли.

Модератор секции, генеральный директор ООО «Лартех» Дмитрий Полторак отметил, что такие проекты пока носят точечный характер и требуют масштабирования.

«2025 и даже 2026 год — это ренессанс российской микроэлектронной промышленности. За 2025 год спрос более чем на 10 млн единиц сложной электронной продукции был сформирован только счетчиками электрической энергии. Мы предлагаем распространить эту практику на учет газа, тепла и водоснабжения», — пояснил Полторак.

По итогам обсуждения участники предложили создать в Московской области пилотный проект с расширением федеральной программы «Цифровая котельная». Инициатива предусматривает установку интеллектуальных приборов учета у потребителей и ресурсоснабжающих организаций, а также формирование региональной защищенной сети передачи данных для стабильной телеметрии и снижения затрат.

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин поддержал предложение.

«Цифровизация и автоматизация процессов — это скрытые резервы для повышения производительности труда в строительстве и ЖКХ. При необходимости внесения изменений в федеральное законодательство мы готовы проработать эти инициативы», — отметил Ломакин.

В регионе реализуют пилотный проект по переводу документации по теплу в электронный вид. Поддерживаемый федеральным правительством проект затрагивает 5 городских округов — Одинцовский, Балашиху, Подольск, Мытищи и Можайский.

«Раньше параметры котельных хранились в огромных бумажных журналах, а сегодня они заносятся в компьютер. В случае возникновения какой-нибудь неполадки параметр сразу же окрашивается в красный цвет, что позволяет нам принимать оперативные решения. Поэтому мы стараемся всю документацию переносить в цифру, в теплоснабжении время имеет принципиальное значение в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Воробьев.