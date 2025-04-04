В Подмосковье появится новая система контроля коммунальных служб

На базе системы «Яндекс Go для бизнеса» в Московской области разработано приложение, позволяющее Министерству по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, а также МБУ в режиме реального времени отслеживать работу коммунальных служб. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Проект включает в себя две составляющие:

систему для техники;

систему для специалистов.

«Мы хотим видеть, где находятся наши дворники и иметь возможность через мобильное приложение ставить задачи, а также контролировать выполнение работы. Сегодня мы уже провели более 160 выездов коммунально-уборочной техники с включенным приложением. Видим, что эффективность работы увеличена на 20%», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В систему интегрированы камеры системы «Безопасный регион». Они позволяют дополнительно контролировать выполнение работ. Также создана диспетчерская служба, которая ставит задачи и отслеживает все процессы.

«Нам выпала большая честь участвовать в пилотном проекте по внедрению приложения. Интересная инициатива. От нас участвует три единицы спецтехники. В числе плюсов новой навигационной системы то, что она позволяет сотрудникам не отвлекаться на изучение маршрутов, а полностью сконцентрироваться на своей работе», — сказал директор МБУ благоустройство Ленинского городского округа Дмитрий Черкасов.

Пилотный проект реализуется в 7 муниципалитетах Подмосковья, среди них: Ленинский, Истра, Королев, Щелково. К системе уже подключено 46 маршрутов, 35 сотрудников и 31 единица техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.