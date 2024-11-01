В Подмосковье подвели итоги конкурса среди работников ЖКХ региона

31 октября состоялся второй финальный тур и церемония награждения победителей 23-го Московского областного смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди работников жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Мероприятие, организованное министерством ЖКХ Московской области, прошло в спортивно-оздоровительном комплексе города Одинцово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Московская область гордится своими специалистами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Конкурс «Лучший по профессии» — это не только возможность продемонстрировать мастерство, но и сказать нашим сотрудникам спасибо за труд, который делает жизнь миллионов жителей Подмосковья комфортной и безопасной», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Конкурсную комиссию возглавила первый заместитель министра ЖХК Анжела Пухова. В состав конкурсного жюри также вошли представили различных структур блока жилищно-коммунального хозяйства и общественных организаций.

Конкурс проводится ежегодно с целью повышения престижа профессии в сфере ЖКХ, определения и повышения уровня профессиональных знаний и навыков работников. В 2024 году в смотре-конкурсе приняли участие более 200 представителей из 48 органов местного самоуправления, что подтверждает стабильный интерес к мероприятию.

За звание лучших соревновались представители 11 профессий сферы ЖКХ. В лидеры вышли специалисты из городских округов: Коломна, Можайский, Балашиха, Мытищи, Клин, Черноголовка, Павловский Посад, Истра, Королев. Помимо основных номинаций, определились победители в дополнительных категориях. Самый молодой участник конкурса оказался из Павловского Посада, а участник с наибольшим трудовым стажем из городского округа Раменский. За лучшие экипировки были награждены мастера своего дела из городских округов Реутов, Коломна, Пушкинский, Солнечногорск, а лучшими группами поддержки стали Коломна, Балашиха, Красногорск.

Программа и ключевые моменты

Во втором туре конкурсанты выполнили практические и тестовые задания, а также приняли участие в культурной программе, включая экскурсии по историческим достопримечательностям Одинцово.

Кроме того, на мероприятии была организована выставка ведущих отечественных компаний, представляющих инновационные решения в сфере ЖКХ, что способствует популяризации импортозамещения и развитию местных производств. Также были широко представлены стенды подведомственных организаций МинЖКХ Подмосковья: Фонда капитального ремонта Московской области, ГБУ МО «УТНКР», ГУП МО «КСМО», АО «ФПЛК», МОС АВС.

Призы и награды

По завершении второго тура состоялась торжественная церемония награждения победителей. Лучшие профессионалы получили ценные призы, включая телевизоры, ноутбуки, планшеты и другую бытовую технику.

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