В Подмосковье подготовили отчет работы электроснабжения потребителей за 2023 год

В «Мособлэнерго» рассмотрели и предварительно утвердили годовой отчет компании по итогам работы в 2023 году. Также в ходе заседания рассмотрена годовая и бухгалтерская (финансовая) отчетность и утвержден отчет по итогам выполнения бизнес-плана за прошедший год. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

На заседании были заслушаны основные производственные итоги компании. Так, более 6 тыс. специалистов обеспечивают надежное функционирование 51,7 тыс. километров линий электропередачи и 13,9 тыс. подстанций различного типа на территории Московской области.

Также в 2023 году компания обеспечила передачу 15,1 млрд киловатт-часов электроэнергии. В полном объеме реализована программа капитального ремонта. На территории Подмосковья отремонтировано 327 км кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование на 257 подстанциях и строительная часть 318 трансформаторных подстанций.

В рамках инвестиционной деятельности в 2023 году было построено 263,36 км воздушных и кабельных линий электропередачи, введено 169,11 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

«Мособлэнерго» планомерно повышает качество предоставляемых услуг и создает комфортные условия для взаимодействия с потребителями, в том числе по вопросам технологического присоединения. За 2023 год через «Портал Потребителя» компании заключило более 13 тыс. договоров на общую мощность 443 МВт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за 5 лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

По словам губернатора, теплоснабжение — это важный вопрос, поэтому «готовить сани» нужно летом.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу», — заявил