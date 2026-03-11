В Подмосковье переработка ПВД на КПО выросла на 30% в 2025 году

Объем полиэтилена высокого давления на комплексах по переработке отходов Московской области в 2025 году увеличился на 30% и стал одним из лидеров вторичной переработки полимеров. Материал проходит многоступенчатую сортировку и направляется на выпуск вторичных гранул, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В 2025 году полиэтилен высокого давления занял лидирующую позицию среди полимерных материалов на КПО Подмосковья и вошел в тройку основных фракций вторичной переработки.

На КПО «Восток» пластик проходит несколько этапов сортировки. Сначала оптический сепаратор распределяет его на перегрузочные конвейеры. Затем баллистический сепаратор разделяет материалы на двухмерные и трехмерные. После этого проводится ручная сортировка по видам — полиэтилен высокого и низкого давления, а также по цветам: прозрачный, черный и цветной.

Отсортированный полиэтилен высокого давления направляют на переработку, где из него получают вторичные гранулы. В дальнейшем из них производят различную продукцию. Кроме ПВД, на переработку отправляют прозрачный ПЭТ и флаконы для бытовой химии из полиэтилена низкого давления.

Среди полимерных фракций наибольший рост показали флаконы для шампуней, косметики и бытовой химии — переработка увеличилась на 39,3%. Выборка материалов из полиэтилена низкого давления выросла на 35,4%, а канистр для моторных масел, антифриза и автохимии — на 27,2%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.