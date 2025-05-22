В Подмосковье отремонтируют около 2 тыс подъездов в 2025 году

На территории Московской области реализуется губернаторская программа «Мой подъезд». В этом году будет отремонтировано 1 845 подъездов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В данную программу входит:

окраска стен и потолков;

замена окон, дверей, старых светильников на энергоэффективные;

ремонт почтовых ящиков;

восстановление входных групп.

Основные параметры ремонта определяют сами жители — они могут выбирать цветовую гамму и оформление входных групп.

«Программа позволяет учитывать интересы самих жителей. Они сами могут создавать индивидуальные решения для каждого МКД. В этом году будет отремонтировано 1 845 подъездов. Сейчас уже приступили к работам в 23 муниципалитетах. Контроль за их проведением осуществляют сотрудники ведомства. Все работы планируем завершить до конца года» — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Где будет проведено больше всего работ:

Люберцы и Дзержинский — 172 подъездов;

Орехово-Зуевский — 136;

Балашиха — 130.

Чтобы подъезд попал в программу, жителям необходимо провести общее собрание собственников МКД. В ходе него следует принять решение об участии, утвердить список ремонтных работ, составить протокол собрания и направить его в свою управляющую организацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.