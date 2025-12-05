В Подмосковье отремонтировали более 1 500 контейнеров для отходов в ноябре

Региональные операторы компании «ЭкоЛайф» провели ремонт и покраску более 1 500 контейнеров и бункеров для отходов на территории Московской области в ноябре, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ноябре специалисты компании «ЭкоЛайф» отремонтировали 1 328 контейнеров и 224 бункера для крупногабаритных отходов в Московской области. Кроме того, было покрашено 420 контейнеров и 49 бункеров.

Среди наиболее частых работ — ремонт контейнеров для твердых коммунальных отходов объемом 1,1 кубометра (635 единиц), ремонт контейнеров для раздельного сбора объемом 0,9 кубометра (397 единиц) и покраска таких же контейнеров (329 единиц).

Своевременное обслуживание и замена вышедших из строя емкостей, а также поддержание чистоты на контейнерных площадках способствуют улучшению качества жизни и благоустройству городской среды.

Компания «ЭкоЛайф» обслуживает 38 городских и муниципальных округов Сергиево-Посадского, Рузского и Каширского кластеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.