В Подмосковье оптимизируют маршруты коммунальной техники

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провел обучающий семинар для представителей муниципальных бюджетных учреждений, на котором представил новые алгоритмы работы в части оптимизации маршрутов коммунальной техники. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Главная задача — снижение амортизации транспорта и холостых пробегов во время передвижения.

«Всего насчитывается более 6 тыс. маршрутов коммунальной техники. С этого года формируем процесс механизированной уборки «кластерами». Задача сделать маршруты едиными с дорожными службами. Закрепление территории за одним трактором позволит сократить пробег на 30%. Это работа должна быть завершена до 1 июня. Сейчас муниципалитеты заканчивают прорисовку траекторий движения для их дальнейшей интеграции в систему «Яндекс», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В рамках встречи участникам разъяснили механизмы работы, предложили наиболее оптимальные решения и на практических примерах показали преимущества нового подхода.

Новый механизм позволит сотрудникам городского хозяйства лучше ориентироваться на местности, что сократит время и повысит эффективность уборки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.