В Подмосковье объяснили правила установки счетчиков воды

Специалисты водоканалов Подмосковья разъяснили жителям, зачем нужны счетчики воды и как правильно их установить. Эксперты рассказали о порядке монтажа, необходимых документах и сроках поверки приборов учета, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Самый надежный способ установки — обратиться в специализированную компанию, например в Мособлводоканал. В услугу входят сам прибор, монтаж и полный пакет документов: договор, паспорта на счетчики, акт ввода в эксплуатацию и сертификаты. Самостоятельная установка обойдется дешевле, однако требует опыта и времени. Ошибки могут привести к протечкам и некорректной работе оборудования.

Перед монтажом выбирают место на трубе до первого ответвления — обычно на горизонтальном участке с удобным доступом для снятия показаний. Затем необходимо перекрыть воду, заранее согласовав время с управляющей компанией и заложив на работы 3–4 часа. После этого устанавливают кран, фильтр грубой очистки и счетчик с учетом направления потока воды. Завершающий этап — опломбировка и оформление акта ввода в эксплуатацию.

Для регистрации прибора потребуются паспорт счетчика, договор на установку, акт ввода и акт приема работ. Документы передают в организацию, которая начисляет плату за воду. Показания необходимо передавать ежемесячно через личный кабинет, работающий круглосуточно. «Умные» счетчики отправляют данные автоматически. Поверку приборов проводят раз в 4–6 лет, иначе начисления будут производиться по нормативу с повышающим коэффициентом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.