В Подмосковье объяснили, каким параметрам должны соответствовать услуги ЖКХ

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напоминает о главных параметрах, которые должны соблюдаться при предоставлении коммунальных услуг в многоквартирных домах региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Холодная вода должна быть доступна всегда. Перерывы в подаче не должны превышать 8 часов в месяц. При авариях — максимум 4 часа.

Горячая вода: допускается 14-дневное отключение в год для профилактики. Температура должна быть 60-75 градусов. Слишком низкая температура способствует размножению бактерий.

Водоотведение: перерывы могут быть не более 8 часов в месяц или 4 часа единовременно.

Электроснабжение должно быть бесперебойным. Перерывы допускаются до 2 часов при наличии двух источников питания и до 24 часов — при одном.

Отопление: круглосуточно в отопительный сезон. Температура в помещениях должны быть не ниже 18 градусов, в угловых комнатах — 20 градусов.

Если заметили нарушения — сообщите в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу Московской области через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.