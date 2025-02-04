В Подмосковье объяснили, какие виды работ должна выполнять УК по уборке подъездов

Подъезды и входные группы многоквартирных домов относятся к общему жилищному имуществу. Содержать их в чистоте и порядке обязана управляющая организация, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Частоту проведения работ регламентирует постановление правительства РФ от 03.04.2013 № 290. В документе также присутствует полный перечень рекомендованных технологий и методов уборки.

Уборка подъездов в МКД включает следующие виды работ:

ежедневное влажное подметание лестничных клеток и маршей первых двух этажей, а также полов в кабинах лифтов;

один раз в неделю — влажное подметание лестничных клеток и маршей всех этажей, уборка загрузочных камер мусоропроводов;

два раза в месяц — полная влажная уборка кабин лифтов (стены, потолки, плафоны), лестничных маршей и пролетов всех этажей;

один раз в месяц — мойка нижнего сегмента мусоропровода, дезинфекция мусоросборников;

один раз в год должна проводиться уборка с мытьем батарей, окон, оконных решеток, чердачных и пожарных лестниц и других элементов.

Периодичность проведения генеральной уборки может быть установлена управляющей организацией или решением общего собрания собственников дома, но не реже одного раза в год.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.