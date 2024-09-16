В Подмосковье начались пробные топки на объектах теплоснабжения

Пробные топки представляют собой мероприятия по проверке систем теплоснабжения в работе. Они производятся согласно распоряжению правительства Московской области от 17.04.2024 № 222-РП в целях определения готовности котельных, тепловых сетей и резервных топливных хозяйств к началу работы в период низких температур, а также устранения выявленных дефектов.

«С 15 сентября мы начали пробные топки — это мероприятия на котельных и магистральных сетях, которые позволяют нам проверить готовность теплоснабжающего хозяйства региона к отопительному сезону. Все магистральные сети заполняются теплоносителем под давлением и находятся в таком состоянии до непосредственного запуска котельной. На котельных осуществляется проверка газового оборудования, циркуляционных насосов, после чего — поочередный запуск каждого котла, выход на режим. По результатам пробных топок составляется акт установленного образца, согласно которому мы понимаем, что система успешно запущена после планово-предупредительного ремонта или что требуются срочные меры по устранению дефектов, чтобы зимой жители чувствовали себя комфортно. Все мероприятия будут проходить согласно ранее утвержденному графику», — отметил Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Пробная топка проводится в течение 72 часов. При этом должна обеспечиваться: работа котельных на основных и резервных котлах, работа котельных на основных и резервных видах топлива, опробование всего оборудования объектов систем теплоснабжения и тепловых сетей, подключение внутренних систем отопления зданий. В случае выявления дефектов будут приняты своевременные меры по устранению неисправностей и нормализации теплоснабжения.

К отопительному периоду в Подмосковье должно быть подготовлено: 2,8 тыс. котельных, 1,5 тыс. центральных тепловых пунктов, 10,7 тыс. км тепловых сетей, 18 тыс. км сетей водоснабжения (в том числе горячего водоснабжения), 14 тыс. км сетей водоотведения, 43,2 тыс. подстанций, 103 тыс. км электросетей, 62,4 тыс. км газопроводов, создано 48 тыс. тонн запаса топлива.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.