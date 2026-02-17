В Подмосковье началась подготовка к отопительному сезону 2026–2027 годов

В Московской области стартовала кампания по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. В этом году введены новые требования к оценке готовности объектов теплоснабжения, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В Подмосковье начались мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2026–2027 годов. Новый цикл подготовки предусматривает более строгий контроль за готовностью каждого объекта — от котельных и тепловых сетей до жилых домов и социальных учреждений.

Согласно дорожной карте, к середине февраля все ответственные организации должны утвердить планы ликвидации аварийных ситуаций. В феврале пройдут встречи с заместителями глав округов, руководителями теплоснабжающих и управляющих компаний, а также представителями профильных ассоциаций для координации действий и контроля за ходом ремонтных программ.

Весной предстоит утверждение планов подготовки теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии. К 15 мая будут сформированы штабы и комиссии по проверке готовности, а к лету начнутся гидроиспытания и планово-предупредительные ремонты. К 1 сентября все ремонтные работы должны быть завершены.

С 1 июня начнут работу комиссии по оценке готовности объектов, при этом каждый объект будет оцениваться отдельно. Завершающий этап кампании стартует 15 сентября, когда документы направят в Ростехнадзор для получения паспортов готовности. К 25 сентября все системы жизнеобеспечения должны быть полностью подготовлены.

В регионе продолжается эксперимент по цифровизации теплоснабжения: внедряется диспетчеризация, электронные журналы и датчики в котельных. Это позволяет ускорить ликвидацию аварий и формировать цифровые паспорта готовности.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что переход к пообъектной оценке позволит своевременно выявлять и устранять проблемы на каждом этапе подготовки.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году, в первой половине, проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.