В Подмосковье филиалы Мособлэнерго провели День охраны труда

Единый День охраны труда прошел в десяти филиалах АО «Мособлэнерго» в Подмосковье. Специалисты отработали меры по предотвращению производственного травматизма на энергообъектах, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Главной темой мероприятия стала профилактика травматизма и соблюдение требований безопасности при работе в электроустановках. В Ильинском производственном отделении у электротехнического персонала проверили теоретические знания по охране труда и разобрали типовые нарушения при эксплуатации электрооборудования. Затем специалисты отработали практические навыки использования тепловизора для контроля состояния электроустановок.

В Дзержинском производственном отделении сотрудники изучили порядок измерения сопротивления изоляции кабельных линий мегаомметром, правила работы в стесненных и замкнутых пространствах, а также технику наложения и снятия переносного заземления в электроустановках до 1000 кВ с применением изоляционной штанги.

«Безопасность персонала — безусловный приоритет для энергетической отрасли региона. Тот факт, что „Мособлэнерго“ на протяжении 11 лет системно проводит Единый День охраны труда, при этом ежемесячно в нем участвуют более 170 специалистов, наглядно демонстрирует ответственный подход компании к профилактике травматизма и соблюдению норм охраны труда. Такая практика должна оставаться эталоном для других предприятий сферы энергетики», — отметил Сергей Воропанов, министр энергетики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.