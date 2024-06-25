В Подмосковье 7 региональных операторов оказывают услуги по вывозу отходов

На территории Московской области 7 региональных операторов оказывают услуги по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Стоит отметить, что в холодное время при среднесуточной температуре ниже 5 градусов вывоз мусора осуществляется не реже одного раза в три дня. В теплый период при среднесуточной температуре свыше 5 градусов мусоровозы должны вывозить ТКО ежедневно.

«Чтобы уменьшить количество свалок и улучшить экологическую ситуацию в Подмосковье необходимо систематизировать обращение с твердыми коммунальными отходами. Сейчас мы стараемся сделать процедуру прозрачной и удобной для всех жителей и организаций. Каждый региональный оператор имеет лицензию и соответствует предъявляемым требованиям. При заключении договора на оказание услуг он становится ответственным за весь цикл утилизации отходов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Региональные операторы Подмосковья: «Экомпромсервис», «ЭкоЛайн-Воскресенск», «Каширский РО», «Хартия», «Рузский РО», «Сергиево-Посадский РО», «МСК-НТ».

Ознакомиться с картой региональных операторов и их зоной деятельности можно на официальном сайте министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.