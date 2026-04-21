В Подмосковье 21 апреля отмечают День экскаваторщика

Профессиональный праздник машинистов спецтехники ЖКХ отмечают 21 апреля в Подмосковье. В отрасли работают более 5 тыс. специалистов, а в 2025 году муниципалитеты получили 47 новых экскаваторов-погрузчиков, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

День экскаваторщика приурочен к выпуску первого советского экскаватора «Ковровец» в 1931 году. Сегодня машинисты спецтехники остаются одними из ключевых специалистов системы ЖКХ региона.

В 2025 году в Московской области впервые провели централизованную закупку спецтехники. Муниципалитетам передали 47 мобильных экскаваторов-погрузчиков для выполнения коммунальных и строительных работ.

Работа экскаваторщиков начинается с первого ковша грунта при строительстве километров водопроводов, водозаборных узлов и очистных сооружений. Сложные грунты, плотная застройка и большое количество подземных коммуникаций требуют от специалистов высокой точности, выносливости и глубоких знаний. Отдельную благодарность выражают работникам с многолетним стажем, которые передают опыт молодым коллегам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.