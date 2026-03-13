В Подмосковье 143 семьи направили маткапитал на газификацию домов

В Московской области 143 семьи использовали средства регионального материнского капитала для подключения домов к газу с 2022 года. Размер выплаты составляет 100 тыс. рублей, направить ее можно полностью или частями, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Семьи — обладатели сертификата на региональный материнский капитал могут воспользоваться льготной социальной газификацией. Мера поддержки предусматривает стопроцентную оплату строительства газовой сети в границах участка и дома, а также компенсацию стоимости оборудования — если она не превышает 80 тыс. рублей.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что в регионе реализуются президентская и губернаторская программы газификации.

«Обеспечить голубым топливом дома жителей с помощью регионального материнского капитала — это синергия социальной политики и инфраструктурного развития. С начала реализации проекта в 2022 году этой льготой воспользовались 143 жителя», — подчеркнул Воропанов.

Поддержка охватывает проектирование и строительство внутреннего газопровода в границах участка, технологическое присоединение к сетям, покупку и установку газового оборудования и приборов учета.

Подать заявление можно в электронном виде через портал госуслуг Московской области при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА. При отсутствии технической возможности жители могут обратиться в МФЦ, где им предоставят бесплатный доступ к порталу и помогут оформить документы.

Право на дополнительную меру поддержки также имеют семьи, получающие пособие на ребенка, многодетные семьи, малоимущие пенсионеры, труженики тыла, узники и ветераны ВОВ, семьи участников СВО, а также участники и семьи погибших в боевых действиях в Афганистане, Чечне, Сирии, Южной Осетии и Абхазии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.