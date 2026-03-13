В Подмосковье 143 семьи направили маткапитал на газификацию домов

Жители Подмосковья использовали средства регионального материнского капитала для подключения домов к газу по программе социальной газификации. Компенсацию затрат уже получили 143 владельца сертификатов, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Мера поддержки действует в соответствии с постановлением правительства Московской области №275/8 от 23.03.2022 и законом Московской области №1/2006-ОЗ. Она позволяет компенсировать расходы на проведение газа к объектам индивидуального жилищного строительства и снизить финансовую нагрузку на семьи.

Средства можно направить на проектирование и строительство внутреннего газопровода в границах участка, технологическое присоединение к сетям, а также на покупку и установку газового оборудования и приборов учета.

Подать заявление можно в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг Московской области uslugi.mosreg.ru при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА. При отсутствии технической возможности жители могут обратиться в любой МФЦ региона, где предоставят бесплатный доступ к порталу и помогут оформить документы. Для получения услуги потребуются документ, удостоверяющий личность, подтверждение права собственности на дом и земельный участок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.