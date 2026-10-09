В Петербурге пообещали восстановить Андреевский бульвар до 15 октября

«Теплосеть Санкт-Петербурга» обещала завершить благоустройство Андреевского бульвара до 15 октября. Профильный комитет считает эту дату сроком окончания основного этапа работ, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Ремонт на бульваре длится полтора года. Заказчик — АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», подрядчик — ООО «Ремтеплогарант». Прогулкам мешают ямы, заборы и строительный мусор. Плитка местами отсутствует, зеленые насаждения повреждены, скамеек нет.

«Идешь, спотыкаешься, вокруг ужас… Сегодня на наших глазах из-за криво уложенной плитки растянулась девушка на скейте… Слава богу, цела», — написали в группе, посвященной Васильевскому острову.

Вице-губернатор Сергей Кропачев обещал восстановить 6-ю линию, где расположен бульвар, до 10 августа, но работы продолжились. По данным «Теплосети», между Большим и Средним проспектами восстановили 2620 м² плитки — 85% объема. Между Средним и Малым проспектами выполнили обратную засыпку, далее до набережной Смоленки установили поребрики и начали укладку асфальта.

Комитет уточнил: ордер Государственной административно-технической инспекции действует до 15 октября 2026 года. Сроки последующего благоустройства определят после завершения работ на сетях. Установку малых архитектурных форм в этом году не планируют. На информационном баннере указан другой срок — 30 октября.

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