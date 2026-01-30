В Орехово-Зуевском округе завершают очередной цикл расчистки улично-дорожной сети

сегодня в 17:07

Снегопад остановился, а дорожные и коммунальные службы Орехово-Зуевского городского округа продолжают работу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

30 января завершается очередной цикл расчистки опорной улично-дорожной сети, техника поэтапно переходит на малые дороги. В такой ситуации особенно важны понимание и поддержка со стороны жителей.

«Прошу не оставлять автомобили на обочинах и вблизи контейнерных площадок. Припаркованный транспорт мешает уборке и блокирует проезд снегоуборочной технике. Благодарю за ответственность и содействие. Немного терпения — работы ведутся непрерывно, техника дойдет до всех», — обратился к жителям глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

При необходимости заявку на расчистку снега можно оставить по номеру ЕДС ЖКХ 8-800-100-84-44.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.