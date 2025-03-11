В Орехово-Зуевском округе стартовала весенняя уборка территорий

С 6 марта дорожные службы Орехово-Зуевского округа приступили к новому циклу уборки: ручной и механизированной с использованием щеточных машин с увлажнением. На это потребуется около двух с половиной недель, сообщает пресс-служба администрации округа.

На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством, главами городских и муниципальных округов была поднята тема уборки территорий.

К 1 мая вся дорожная сеть в округе должна быть приведена в порядок. Это не только уборка, но и покраска, мойка ограждений, остановок, нанесение дорожной разметки и другие весенние работы.

Главная задача сейчас для всех — дорожников, управляющих компаний, комбинатов благоустройства — привести округ в порядок: эффективно и оперативно.

«Впереди нас ждет несколько субботников. Определяем основные точки, после чего дам информацию. В наведении чистоты может принять участие каждый. Необязательно для этого ожидать какой-то даты. Это же наш дом, наш двор, наша улица, город, деревня., ключевое слово «наш», — подчеркнул глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.