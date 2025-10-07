В Орехово-Зуевском округе 100% котельных оборудовано датчиками

Наибольшее количество датчиков — 67 единиц — было установлено ООО «ИКС Орехово-Зуево», единой теплоснабжающей организацией по городскому округу.

Остальные 9 единиц размещены в ведомственных котельных. Среди них котельные машиностроительного завода ТОНАР, Демиховского машиностроительного завода, Ликинского автобусного завода, Психиатрической больницы им. Т. Б. Дмитриевой и других.

Датчики на котельных были установлены до начала отопительного сезона 2024–2025 года. Их основная задача — отслеживать параметры подаваемого ресурса в реальном времени, что помогает оперативно принимать меры при технологическом сбое оборудования.

Также ведется работа по установке датчиков в центральных тепловых пунктах Орехово-Зуевского округа. В 13-ти ЦТП, подающих отопление потребителям, датчики установили в сентябре 2025 года. И до конца 2025 года будут оборудованы датчиками еще 25 ЦТП, которые работают только для подачи горячего водоснабжения потребителям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.