сегодня в 13:27

В Орехово-Зуеве коммунальщики убирают снег во дворах

Коммунальные и дорожные службы Орехово-Зуева 19 февраля перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада. С утра специалисты очищают тротуары, дворы и проезжую часть на улицах Володарского и Урицкого.

Из-за обильного снегопада городские службы задействовали спецтехнику и ручной труд. На улице Урицкого во дворах многоквартирных домов основную массу снега убрали трактором, после чего дворники расчистили оставшиеся участки лопатами. Работы также ведутся на проезжей части и обочинах.

На улице Володарского трактор со щеточным оборудованием очищает дворовые территории и тротуары. Особое внимание уделяют подходам к остановкам общественного транспорта.

Сотрудник Орехово-Зуевского комбината благоустройства Юрий приступил к работе в 8:00 и будет трудиться до 16:00. Его задача — очистить тротуары и остановки на улице Володарского.

«Несмотря на сильные порывы ветра и метель, стараемся обеспечить комфорт и безопасность горожан», — отметил специалист.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.