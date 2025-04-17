В округе Пушкинский продолжается модернизация центральных тепловых пунктов

ООО «ТеплоВодоСнабжение» продолжает реализацию комплексной программы модернизации инженерной инфраструктуры в округе Пушкинский. Цель программы — повышение надежности и качества подачи ресурса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках проекта предусмотрена поэтапная замена устаревших кожухотрубных теплообменников горячего водоснабжения на современные пластинчатые аналоги, обладающие рядом эксплуатационных и технологических преимуществ.

Работы проводятся на всех пяти центральных тепловых пунктах, подключенных к котельной по адресу ул. Испытателей, д. 10.

Основная задача модернизации — улучшение качества горячего водоснабжения и исключение внеплановых отключений, вызванных износом теплообменного оборудования. Современные пластинчатые теплообменники обеспечивают более стабильную и эффективную работу системы горячего водоснабжения, предотвращая попадание неподготовленной воды в сеть и минимизируя риски аварий.

Новые теплообменники характеризуются высоким коэффициентом теплопередачи, компактностью и экономией пространства, отсутствием необходимости в дополнительной теплоизоляции, возможностью масштабирования под различные нагрузки и упрощенным доступом для технического обслуживания и ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.