В округе Чехов продолжаются работы по подготовке к отопительному сезону

На котельной в микрорайоне Ровки города Чехов начались работы по обвязке новых котлов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области котельная № 17 была включена в масштабную программу модернизации и реконструкции. Окончание всех работ запланировано на 2026 год.

Котельная обеспечивает теплом 2 частных и 10 многоквартирных домов, а также школу и дошкольное учреждение. Протяженность тепловых сетей составляет 3,22 км.

На период планово-профилактического ремонта котельная остановлена. На объекте идет ревизия насосного оборудования отопления и ГВС с заменой подшипников, очистка газоходов котлов, замена неисправных задвижек, а также проверка системы холодного водоснабжения, газового и электрооборудования.

В рамках госпрограммы ведется монтаж нового оборудования. В здании уже установлено 4 новых котла: два мощностью 500 кВт и два по 1,5 МВт. В данный момент рабочие проводят их обвязку. В ходе работ будет произведена реконструкция здания котельной и дымовой трубы, узла водоподготовки с насосным и фильтрационным оборудованием, внутреннего газоснабжения с ГРУ. Также предусмотрены тепломеханические решения в части дымоудаления, отопления и вентиляции. Будут обновлены сети связи и электроснабжения, водопровода и канализации, системы охранно-пожарной сигнализации. Системы управления технологическими процессами в котельной будут полностью автоматизированы и оснащены возможностью передачи данных в режиме реального времени на центральный пункт управления.

Согласно контракту, все работы должны быть завершены в октябре 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что создание центра управления ЖКХ стало возможно благодаря высокому уровню цифровизации. Свой вклад внесла и модернизация аварийной службы.

«Центр ЖКХ, который мы создали здесь, в центре управления регионом, — это команда, которая отвечает за энергоснабжение: „Россети“, „Мособлэнерго“, это все, что касается тепла и водоснабжения. Создание такого центра стало возможным благодаря достаточно высокому и еще идущему процессу цифровизации», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.