В Одинцовском округе завершат реконструкцию канализации в мае 2026 года

Реконструкция сетей водоотведения на улице Городок-17 в поселке Большие Вяземы выполнена на 85% и завершится в мае 2026 года. Подрядчик уже уложил более 4800 метров труб и установил 221 колодец, сообщил глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проводит ООО «АСГ Техно Строй» в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и программы губернатора Московской области. Всего планируется заменить 5378 метров коммуникаций и установить 254 колодца. Сейчас на объекте задействованы 22 специалиста и 6 единиц техники.

«Реконструкция сетей водоотведения в Городке-17 выходит на завершающий этап. Строительная готовность составляет 85%: заменено свыше 4800 метров коммуникаций и смонтирован 221 колодец. Работы должны быть завершены в мае 2026 года, далее проведем благоустройство территории».

Об этом сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Он добавил, что подрядчику поручено заранее информировать жителей о переключениях и этапах работ, а также поддерживать постоянную связь с управляющей компанией и старшими по домам.

К реконструируемым сетям подключены 11 многоквартирных домов и 4 социальных объекта. Всего это более 3400 жителей поселка Большие Вяземы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.