В Одинцовском округе в 2026 году отремонтируют более 18 км тепловых сетей

В Одинцовском округе в 2026 году проведут реконструкцию 11 участков тепловых сетей общей протяженностью свыше 18 километров, а также модернизируют котельные и центральные тепловые пункты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовском округе продолжается реализация региональной программы по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. В 2026 году на территории муниципалитета планируется реконструировать 11 участков тепловых сетей общей протяженностью более 18,2 километра. Самые протяженные участки расположены в Кубинке-1 и поселке Старый Городок — 3,5 и 3,35 километра соответственно.

Значительный объем работ предстоит провести в котельных. В Звенигороде реконструируют четыре котельные общей мощностью около 60 МВт, еще одну — в поселке Жуковка (13 МВт). Дополнительно в текущем году построят две блочно-модульные котельные: в поселке ПМС-4 (3 МВт) и деревне Хлюпино (5 МВт). Новые объекты обеспечат качественное теплоснабжение для 4,5 тысячи жителей округа.

В 2026 году также запланирована реконструкция двух центральных тепловых пунктов: в поселке Жуковка (5,8 МВт) и Кубинке-10 (7,39 МВт).

И сама модернизация систем теплоснабжения, и сети, и дополнительные мощности по генерации тепла — все это будет продолжено и в следующие месяцы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Также обращаю внимание, что у нас очень внушительная программа по модернизации ЖКХ, тепло-, водоснабжения на 2025 и 2026 годы. Это большая трехлетняя программа, которая, пожалуй, является самой весомой и значимой», — сказал Воробьев.