В Одинцовском округе в 2025 году модернизировали 11 объектов ЖКХ

В Одинцовском округе в 2025 году обновили 11 объектов жилищно-коммунального хозяйства, что улучшило теплоснабжение для более 23 тысяч жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 16 февраля провел совещание по реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева по модернизации коммунальной инфраструктуры. В обсуждении приняли участие профильные заместители, представители прокуратуры и руководители теплоснабжающих организаций.

С 2025 по 2027 год в округе планируется обновить 24 объекта, включая тепловые сети, котельные и центрально-тепловые пункты. В 2025 году завершена модернизация 11 объектов: семь участков тепловых сетей общей протяженностью 7,5 км в Городке-17, Барвихе, санатории Герцена, Жуковке, поселке ПМС-4, Новошихово и Звенигороде, два центрально-тепловых пункта в Кубинке-10 и Жуковке, а также две блочно-модульные котельные в Поречье и Жуковке. Благодаря этим работам теплоснабжение улучшилось для более 23 тысяч человек.

На совещании отдельно обсудили восстановление благоустройства после земляных работ. Андрей Иванов отметил, что подходы к социальным объектам должны своевременно приводиться в порядок, а благоустройство восстанавливаться полностью. Также глава округа подчеркнул важность обеспечения безопасности на объектах, включая установку защитных ограждений и информационных щитов.

В настоящее время продолжается модернизация еще 13 объектов: пяти участков теплосетей общей протяженностью почти 9 км в Кубинке-10, Звенигороде, Старом городке и Кубинке-1, шести котельных в Звенигороде, Жуковке и Кубинке-10, а также двух блочно-модульных котельных в деревне Хлюпино. Изменения затронут почти 30 тысяч жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.