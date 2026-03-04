В Одинцовском округе построят 12 км канализации к 2028 году

Выездное совещание по строительству хозяйственно-бытовой канализации в Ромашково и Немчиновке прошло 3 марта в Одинцовском округе. Подготовка проектной документации завершена наполовину, начать работы планируют в 2027 году, сообщил глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект реализуют в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Он предусматривает строительство централизованной сети канализации с возможностью подключения домов и ИЖС в Немчиновке и Ромашково.

«В рамках проекта планируется построить централизованную сеть канализации. Суммарная протяженность новых и реконструируемых коммуникаций составит 12,3 километра. Предусмотрено строительство трех новых КНС — № 1, № 2 и № 3, а также полное обновление КНС № 4, которая работает с 1980-х годов и выработала ресурс. Документация готова на 50%. Задача на 2026 год — завершить подготовку, пройти экспертизу и подать заявку на включение в программу губернатора по модернизации коммунальной инфраструктуры. К строительству планируем приступить в 2027 году», — сообщил Андрей Иванов.

К новым сетям подключат села Ромашково и Немчиновка, территорию застройки ГК «Гранель», объекты парка Малевича, перспективную зону у МКАДа и шесть социальных объектов. Среди них — два медицинских учреждения в Ромашково, пожарное депо и новый корпус Немчиновского лицея. Изменения затронут более 37 тысяч абонентов. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2028 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.