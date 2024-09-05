В Одинцовском округе планируют провести реконструкцию участков теплосетей

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции участков тепловых сетей в Звенигороде Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г. о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д. 6 (в т. ч. ПИР)». Общая протяженность сетей под реконструкцию составляет 343,5 м.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Одинцовского городского округа.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 года», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.