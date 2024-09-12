В Одинцове выполнен план по асфальтированию «народных троп»

В 2024 году в Одинцовском городском округе заасфальтировали 32 «народные тропы». План текущего сезона включал как ремонт уже существующих, так и создание новых пешеходных коммуникаций. На сегодняшний день он полностью выполнен, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В 2024 году в Одинцовском округе были заасфальтированы „народные тропы“ общей протяженностью 3,8 километра и площадью около 7,7 тысячи квадратных метров», — уточнил начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Вячеслав Асриян.

Больше всего «народных троп» заасфальтировали в Одинцове. Здесь работы велись на бульваре Маршала Крылова, Можайском шоссе, на улицах Северная и Ново-Спортивная. На втором месте Звенигород и деревня Малые Вяземы — по 4 пешеходных коммуникации, на третьем — Ершово и Старый Городок — по 3 дорожки.

В следующем году работа по расширению сети «народных троп» в Одинцовском округе будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.