В Нижнем Новгороде жители пожаловались на протечки крыш

Жители нескольких домов в Нижнем Новгороде рассказали о протечках крыш и затопленных подъездах. В Госжилинспекции напомнили порядок действий и сроки устранения аварий, сообщает pravda-nn.ru .

Жалобы поступают из разных районов города. В доме № 6/2 на улице 50-летия Победы вода, по словам жильцов, льется с пятого по первый этаж.

«Уже третьи сутки подъезд заливает из-за протекающей крыши. Многократные обращения в ДУК результата не дали», — рассказала жительница.

Дом построен в 1940 году.

О протечках также сообщили жители домов № 79 на проспекте Ленина, № 18 на улице Куйбышева, № 4 на Бориса Корнилова и № 9 на Медицинской. Люди связывают ситуацию с таянием снега и сбиванием сосулек. В ряде случаев, по их словам, кровля требует капитального ремонта.

В управляющих компаниях пояснили, что проблема «теплых» крыш связана с изношенной теплоизоляцией. Капитальный ремонт в их полномочия не входит, выполняется только текущий.

В Госжилинспекции рекомендовали при протечке обращаться в аварийно-диспетчерскую службу, фиксировать повреждения и требовать составления акта в двух экземплярах. Если компания отказывается, акт могут подписать два незаинтересованных лица и председатель дома.

По нормативам протечку обязаны устранить в течение суток. При ущербе жильцы вправе требовать компенсацию, в том числе через суд.

