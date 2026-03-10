В Наро-Фоминском округе открыли шандоры на центральной плотине

Специалисты начали постепенно открывать шандоры на центральной плотине в Наро-Фоминске для регулирования водопропуска. Дополнительный контроль за уровнем воды обеспечивают электронные датчики, передающие данные в режиме реального времени, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На центральной плотине, расположенной на набережной у ТЦ «Воскресенский пассаж» в Наро-Фоминске, специалисты приступили к поэтапному открытию шандор — устройств, регулирующих водопропуск на гидротехническом сооружении. Мера направлена на контроль уровня воды в период таяния снега.

«Сугробы на территории округа были вдвое больше, чем в прошлом году — их высота этой зимой достигала 80 сантиметров. Но снег дал усадку: сегодня они уже чуть меньше 50 сантиметров», — сообщил начальник экологического отдела Александр Энгель.

Для оперативного контроля на плотине установлен электронный датчик. В этом году его смонтировал «Мособлэкомониторинг». Оборудование автоматически фиксирует обстановку и передает данные в систему «Экомониторинг» и Единую дежурную диспетчерскую службу 112. Аналогичный датчик работает на реке Таруса в районе деревни Радчино. Мониторинг ведется круглосуточно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.