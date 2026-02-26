В Наро-Фоминском округе модернизировали ВЗУ-851 в Васильчинове

На объекте обновили насосные группы и системы водоподачи, а также установили станцию многоступенчатой водоочистки. Используется отечественное оборудование, что позволит оперативно заменять комплектующие при необходимости.

«Реконструкция водозаборного узла — комплексная, масштабная. Здесь мы обновили насосные группы и системы водоподачи, установили станцию многоступенчатой водоочистки. Оборудование отечественное, поэтому с заменой комплектующих при необходимости проблем не будет. Этот наказ прозвучал от жителей поселка. Сравнив, что было и что стало, могу сказать: разница огромная. Кроме того, в прошлом году решили вопрос с чистой водой в деревне Шустиково и в Верее. Работу продолжим. В планах на ближайшие два года — модернизация еще семи объектов по округу. Проектные и строительно-монтажные работы уже запущены. В 2027 году обновленные ВЗУ введем в эксплуатацию», — сказал Роман Шамнэ.

В администрации уточнили, что модернизация коммунальной инфраструктуры в округе продолжается. В ближайшие годы обновленные водозаборные узлы обеспечат жителей стабильным и качественным водоснабжением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 155 мероприятий планируют реализовать в Подмосковье. В основном работы будут проходить в Истре, Солнечногорске, Можайском округе и других муниципалитетах.

«Ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения. Все, что касается нашей госпрограммы по воде. Она тоже внушительная. Она тоже большая», — сказал Воробьев.