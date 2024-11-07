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В Наро-Фоминске продолжается модернизация теплосетей и котельных

В Наро-Фоминском городском округе для обеспечения жителей стабильным теплоснабжением ремонтируют тепловые сети и котельные, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Наро-Фоминске завершено строительство-закольцовка участков тепловых сетей от котельной № 7 для подключения жилых домов по улице Ленина, д. № 2, 4, 6. Протяженность теплосетей отопления составила 200 м.

Произведена замена двух котлов в котельной № 58 в Апрелевке на улице Дубки.

В Наро-Фоминске завершается капитальный ремонт ЦТП № 31 котельной № 43 по ул. Шибанкова.

В Апрелевке завершается строительство блочно-модульной котельной на 1,0 МВт на территории Апрелевской районной больницы на ул. Февральская 40.

В Наро-Фоминске, в микрорайоне «Кантемировский» завершено строительство сети горячего водоснабжения от центрального теплового пункта № 31 до ТК-23 котельной № 43.

Также запланировано строительство блочно-модульных котельных в районе 3-го военного городка и в Наро-Фоминске по улице Карла Маркса.

Среди прочих мероприятий, которые планируется выполнить на территории городского округа для повышения качества услуг теплоснабжения — капитальный ремонт внутренних трубопроводов в котельной № 50 р. п. Селятино и капитальный ремонт трубопроводов в тепловых камерах от котельной № 58 г. Апрелевка.

Данные мероприятия планируется выполнить за счет средств ресурсоснабжающих организаций под контролем администрации округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.