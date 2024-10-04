В Наро-Фоминске планируют капитально отремонтировать котельную № 13

В подмосковном Наро-Фоминске в следующем году планируют капитально отремонтировать котельную № 13. Выполнение работ планируется завершить в 2025 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Наро-Фоминский.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременной подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту котельной № 13 в Наро-Фоминске», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: Капитальный ремонт котельной № 13 по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова (в т. ч. ПИР).

Существующая котельная № 13 номинальной мощностью 9,0 Гкал/час (10,57 МВт), год ввода в эксплуатацию 1975. Планируется замена 10 котлов на меньшее количество (3-4) современных водогрейных котла с горелками и автоматикой безопасности с погодозависимым регулированием; замена дымовых труб, насосной группы, теплообменников ГВС; капитальный внутренней системы газоснабжения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.