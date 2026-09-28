В Наро-Фоминске отремонтировали крышу дома на Латышской улице

Ремонт мягкой кровли дома № 4 на Латышской улице в Наро-Фоминске завершен. Работы провели после встреч жителей и представителей администрации с управляющей компанией, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители дома № 4 на Латышской улице рассказали о проблемах с кровлей на встречах с представителями администрации и управляющей компании. Они указали на наиболее уязвимые участки крыши, что помогло специалистам определить зоны наибольшего износа.

На крыше полностью обновили гидроизоляционный слой и устранили все выявленные повреждения. Для ремонта использовали материалы, устойчивые к перепадам температур и обильным осадкам.

Обсуждение технических вопросов с жителями помогло ускорить согласование и проведение работ. Ремонт должен защитить дом от протечек во время затяжных дождей и таяния снега.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.