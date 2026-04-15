В Мытищах обсудили подготовку к отопительному сезону

Кустовое совещание по подготовке объектов ТЭК, ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду прошло 14 апреля в администрации городского округа Мытищи. Участники рассмотрели новые требования к оценке готовности и сроки утверждения планов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча объединила представителей администраций городских округов Мытищи, Королев, Пушкинский и Сергиево-Посадский, а также управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и профильных министерств и ведомств региона.

Участникам напомнили, что с прошлого года действуют обновленные правила оценки готовности к отопительному сезону. Ключевой этап — разработка и утверждение планов подготовки. Муниципалитеты должны утвердить их до 15 мая, теплоснабжающие и теплосетевые организации — до 15 апреля, потребители тепловой энергии и управляющие организации — до 30 апреля. Документы необходимо разместить на официальных сайтах организаций или органов местного самоуправления.

Советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник подчеркнул важность качественной подготовки инженерных сетей и жилого фонда.

«Необходимо обеспечить своевременное выполнение всех мероприятий и строго соблюдать установленные сроки предоставления планов», — подчеркнул Владимир Мельник.

Ранее глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отмечала, что в 2025 году в рамках подготовки к отопительному сезону проверили 63 котельные, 1715 индивидуальных тепловых пунктов и 287 км тепловых сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.